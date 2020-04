Εντυπωσιακές στιγμές έχει χαρίσει στους φίλους της Μακάμπι ο Ουίλμπεκιν.

Η Euroleague επέλεξε τα καλύτερα του ηγέτη της ομάδας του Σφαιρόπουλου και έφτιαξε το video.

Check out some of the best plays from @scottiew_5 this season

‘Energy moves' | @ENEOSMotorOils | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/6e3CDn3w5x

— Turkish Airlines EuroLeague(@EuroLeague) April 23, 2020