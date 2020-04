Μπαρτσελόνα: Ο τίτλος με τον Ολυμπιακό έγινε… ντοκιμαντέρ! (vid)

Η EuroLeague Basketball συνεχίζει τα ντοκιμαντέρ για τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες και τις σπουδαίες ομάδες της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας το trailer για το ευρωπαϊκό της Μπαρτσελόνα το 2010 με τίτλο «Θα έχουμε πάντα το Παρίσι»!

Στο σχετικό teaser εμφανίζονται οι Ρίκι Ρούμπιο, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Έραζεμ Λόρμπεκ, Ρότζερ Γκριμάου και Τσάβι Πασκουάλ. Η Μπάρτσα είχε κατακτήσει τον τίτλο στον τελικό με τον Ολυμπιακό επικρατώντας με σκορ 86-68.

Coming Soon and presented by Turkish Airlines : We'll Always have Paris

A decade after they captured the EuroLeague title in Paris, the stars of the dominant 2009-10 @FCBbasket squad reunite for the latest Euroleague Basketball Insider Documentary#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/1BIBFUGJJz

