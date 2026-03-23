Δείτε ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν τους «αιώνιους» για τα παιχνίδια της 33ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Το ελληνικό «πρόγραμμα» της 33ης αγωνιστικής θα «ανοίξει» η αναμέτρηση στο Σεράγεβο μεταξύ της Ντουμπάι και του Παναθηναϊκού (24/3, 20:30).

Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο ΛΙθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι.

Μία ώρα αργότερα (24/3, 21:30) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στην ολοκαίνουργια «Roig Arena» από την Βαλένθια.

Αντίστοιχα οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το εν λόγω παιχνίδι είναι ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, ο Μαυροβούνιος Μίλος Κολιένσιτς και ο Λετονός Κρίσταπς Κονσταντίνοβς.