Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Αυτοί σφυρίζουν τα παιχνίδια των «αιωνίων»
Το ελληνικό «πρόγραμμα» της 33ης αγωνιστικής θα «ανοίξει» η αναμέτρηση στο Σεράγεβο μεταξύ της Ντουμπάι και του Παναθηναϊκού (24/3, 20:30).
Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο ΛΙθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι.
Μία ώρα αργότερα (24/3, 21:30) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στην ολοκαίνουργια «Roig Arena» από την Βαλένθια.
Αντίστοιχα οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το εν λόγω παιχνίδι είναι ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, ο Μαυροβούνιος Μίλος Κολιένσιτς και ο Λετονός Κρίσταπς Κονσταντίνοβς.
