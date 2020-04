Πως θα σας φαινόταν ο Ταβάρες σαν πιανίστας;

O ψηλός της Ρεάλ προπονείται μετά μουσικής και κάνει λες και παίζει πιάνει.

Δείτε το video του θηρίου των Μαδριλένων.

You should ALWAYS workout like @waltertavares22#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/LeYxzfNyKV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2020