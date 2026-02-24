Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Σέρχιο ντε Λαρέα της Βαλένθια και είναι διατεθειμένη να πληρώσει 1 εκατ. Ευρώ για να τον αποκτήσει.

Να αποκτήσει το μεγαλύτερο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ, τον Σέρχιο ντε Λαρέα, είναι αποφασισμένη η Ρεάλ Μαδρίτης, μερικά 24ωρα μετά την απώλεια του Copa Del Ray από τη Μπασκόνια! Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού Encenstando η «βασίλισσα» είναι έτοιμη να πληρώσει 1.000.000 ευρώ για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Η σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ορισμένες ομάδες μεταξύ των οποίων και οι Μαδριλένοι σκέφτονται ήδη πώς θα είναι η επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα ο Σέρχιο ντε Λαρέα της Βαλένθια αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Ρεάλ για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής με τον καλύτερο παίκτη της νέας γενιάς.

Πρόκειται για τον γεννημένο το 2005, Σέρχιο ντε Λαρέα, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Ο Ντε Λαρέα είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, μάλιστα αναδείχθηκε και MVP του Super Cup, αλλά ο ρόλος του μειώθηκε σημαντικά και περιορίστηκε η επίδραση του στο παιχνίδι της ομάδας, καθώς βρίσκονταν πίσω από τον Ζαν Μοντέρο.

Με την απόκτηση του οι Μαδριλένοι υπολογίζουν στο να ενισχύσουν την περιφέρεια τους με τον νεαρό γκαρντ, αλλά γνωρίζουν καλά πως δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ντε Λαρέα επέκτεινε το συμβόλαιό του για δύο ακόμη σεζόν με τη Βαλένθια, απορρίπτοντας όλες τις προσφορές από το κολέγιο, ενώ του δόθηκε ρήτρα αποδέσμευσης 1.000.000 ευρώ.

Πάντως, αυτό που θα είναι το κύριο χαρτί που θα παίξει η Ρεάλ είναι ο προπονητής της Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο επί χρόνια προπονητής της Ισπανίας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον νεαρό πόιντ γκαρντ, επειδή ήταν ο Σκαριόλο που τον συμπεριέλαβε στην 12αδα στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Δεν είναι μυστικό ότι ο παίκτης της Βαλένθια θέλει περισσότερα λεπτά συμμετοχής, και ταυτόχρονα έναν προπονητή που να τον εμπιστεύεται, κάτι που μπορεί να επιτύχει στη Ρεάλ παρουσία του Σέρτζιο Σκαριόλο, ενώ αυτή τη στιγμή ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται τόσο πολύ. Τουλάχιστον, όσο να τον κάνει να αισθάνεται καλά...

