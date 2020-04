Ιτούδης: «Ο πατέρας μου ήθελε να σπουδάσω γεωπονία»! (vid)

Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας παραχώρησε συνέντευξη στην Ένωση Προπονητών της EuroLeague όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στα πλάνα που είχε ο πατέρας του.

«O πατέρας μου ήθελε να σπουδάσω γεωπονία και να γίνω ο αντιπρόσωπός του στο Μόναχο. Να ζήσω εκεί και να γίνει η σύνδεση με τη Γερμανία. Όλα τα σπαράγγια από τη περιοχή μας καταλήγουν στην αγορά του Μονάχου. Ήθελε να είμαι εκεί και να τον εκπροσωπώ. Με όλο το σεβασμό, πρόκειται για μία μεγάλη δουλειά και όσοι τη κάνουν, τη κάνουν εξαιρετικά. Αλλά τότε το μόνο που ήταν στο μυαλό μου ήταν να μάθω από τους καλύτερους και να μάθω ποιο ήταν πραγματικά αυτό το παιχνίδι που ξεκίνησα να παίζω, το μπάσκετ. Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική μου ανησυχία»

