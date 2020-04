Τα highlights και τα ρεκόρ του Καϊμακόγλου στο EuroCup (vid)

Στα 37 του χρόνια, ο Καϊμακόγλου βρίσκεται για όγδοη χρονιά στην Ούνικς Καζάν.

Μάλιστα έχει παίξει εννέα σεζόν στο EuroCup που μετράει ιστορία 17 ετών!

Η Ούνικς έχει το ρεκόρ περισσότερων αγώνων στη διοργάνωση με 207 και ο Καϊμακόγλου έχει παίξει σε 97 παιχνίδια της, μετρώντας άλλες 18 παρουσίες με το Μαρούσι!

Δείτε το video που ετοίμασε η διοργανώτρια αρχή…

Check out the best moves from the 7DAYS EuroCup all-timer @Kaimakoglou during this season

Read more about him herehttps://t.co/W5E05lGQit@unicsbasket #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/v7DyeYUdqd

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 14, 2020