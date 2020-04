«Επαφή Ιτούδη με Καλάθη» (pic)

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Μοσέ Χάλικμαν της «Sports Rabbi» υπάρχει ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Μάλιστα το πάει και ένα βήμα πιο κάτω καθώς κάνει λόγο και για επαφή του προπονητή της ρωσικής ομάδας Δημήτρη Ιτούδη με τον Καλάθη. Βέβαια ο αρχηγός των «πρασίνων» έχει κλειστό συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο αφού το τριετές που είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2018 λήγει το 2021.

Παρόλα αυτά από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, η περίοδος προσφέρεται για... διάφορα σενάρια.

פרסום ראשון:

מאמן צסק”א מוסקבה דימיטריס איטודיס מעוניין בכוכב פנאתינייקוס ניק קלאת'ס והחל בשיחות ראשוניות עם השחקן.

First contact has been made between CSKA Moscow coach Dimitrios Itoudis and Panathinaikos star Nick Calathes, per source.

— Moshe Halickman משה הליקמן (@mobluelion) April 14, 2020