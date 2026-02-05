Ο Μαροκινός σέντερ φορ προπονήθηκε κανονικά την Πέμπτη και δηλώνει παρών ενόψει του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της Κυριακής.

Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπ ί, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και την Πέμπτη προπονήθηκε κανονικά με τους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στην Τρίπολη. Με αυτόν τον τρόπο ο Ελ Καμπί δείχνει ότι θα είναι ΟΚ για το επερχόμενο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Αντίθετα ο Πιρόλα έκανε ατομικό και μένει να φανεί το πότε θα είναι στο 100%.

Θυμίζουμε ότι ο Ελ Καμπί λόγω του προβλήματός του είχε χάσει το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΚ, όπως επίσης και το 0-3 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο βασικός γκολεαδόρ του Ολυμπιακού φέτος έχει 16 γκολ και 2 ασίστ σε 25 συμμετοχές του ενώ ως γνωστόν μετείχε στο Κόπα Άφρικα όπου πήγε έως τον τελικό με τον Μαρόκο, με την Εθνική του να χάνει από την Σενεγάλη.