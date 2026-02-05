Ολυμπιακός: Προπονήθηκε κανονικά πριν τον Παναθηναϊκό ο Ελ Καμπί
Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και την Πέμπτη προπονήθηκε κανονικά με τους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στην Τρίπολη. Με αυτόν τον τρόπο ο Ελ Καμπί δείχνει ότι θα είναι ΟΚ για το επερχόμενο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Αντίθετα ο Πιρόλα έκανε ατομικό και μένει να φανεί το πότε θα είναι στο 100%.
Θυμίζουμε ότι ο Ελ Καμπί λόγω του προβλήματός του είχε χάσει το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΚ, όπως επίσης και το 0-3 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο βασικός γκολεαδόρ του Ολυμπιακού φέτος έχει 16 γκολ και 2 ασίστ σε 25 συμμετοχές του ενώ ως γνωστόν μετείχε στο Κόπα Άφρικα όπου πήγε έως τον τελικό με τον Μαρόκο, με την Εθνική του να χάνει από την Σενεγάλη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.