Η Λέστερ τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεση έξι βαθμών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει μέχρι και με νέο υποβιβασμό!

Κάθε πέρυσι και καλύτερα για τη Λέστερ! Οι Αλεπούδες μετέχουν φέτος στην Championship μετά τον περσινό τους υποβιβασμό και όχι απλά δεν πάνε για την άμεση επιστροφή στην Premier League, αλλά κινδυνεύουν μέχρι και με περαιτέρω κατρακύλα στη League One!

Κι αυτό γιατί ενώ η πρωταθλήτρια του 2016 έκανε κακή σεζόν φέτος, τιμωρήθηκε και με αφαίρεση έξι βαθμών λόγω οικονομικών ατασθαλιών που αφορούν την περίοδο 2021-2024! Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η Λέστερ να υποχωρήσει στην 20ή θέση της βαθμολογίας και να βρίσκεται εκτός ζώνης υποβιβασμού στην ισοβαθμία, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων σε σχέση με Μπλάκμπερν και Γουέστ Μπρομ...

Οι άνθρωποι του κλαμπ δήλωσαν απογοητευμένοι από την απόφαση, αναφέροντας πως «εξετάζουμε την απόφαση και ποιες είναι οι επιλογές μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αλεπούδες έχουν περάσει όλη τους την ιστορία στις δύο πρώτες κατηγορίες, με εξαίρεση τη σεζόν 2008/09, όταν βρέθηκε στη League One και ανέβηκε άμεσα ξανά στην Championship.