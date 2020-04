Τζέιμς: «Ντερόν Ουίλιαμς, ο αγαπημένος μου όλων των εποχών» (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας υποστήριξε ότι ο άλλοτε ΝΒΑer, Ντερόν Ουίλιαμς, αποτελεί τον αγαπημένο του παίκτη!

Συγκεκριμένα παρέθεσε ένα tweet με κάποια highlights του Ουίλιαμς και έσπευσε να κάνει το αντίστοιχο σχόλιο. Ο Ουίλιαμς είχε αγωνιστεί για λίγο και στην Μπεσίκτας, εκμεταλλευόμενος το lock out που υπήρχε στο ΝΒΑ.

Συνολικά είχε μετρήσει κατά τη διάρκειας της καριέρας του 771 ματς στην κανονική περίοδο (16,3π., 8,1ασ., 3,1ριμπ.) και άλλα 90 στα playoffs (15,7π., 7ασ., 3,2ριμπ.) έχοντας αγωνιστεί σε Γιούτα, Νιου Τζέρσεϊ/Μπρούκλιν, Ντάλας και Κλίβελαντ.

My favorite player of all time https://t.co/8AGvN7EGqC

— Mike James (@TheNatural_05) April 5, 2020