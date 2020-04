Ρούντι: «Είμαι γέρος και είναι δύσκολο να πάρω σύνταξη μακριά από τη Ρεάλ»! (pic)

Ο Ρούντι θα κλείσει δεκαετία στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2022, όταν δηλαδή ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του με τη «Βασίλισσα». Ο Ισπανός περιφερειακός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στις επιτυχίες των Μαδριλένων, έχοντας κατακτήσει δυο Ευρωλίγκες, πέντε πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα Ισπανίας.

«Είμαι… γέρος και ανανέωσα για δυο χρόνια στη Ρεάλ. Είναι δύσκολο να πάω σύνταξη στην Μπανταλόνα (σ.σ. η προηγούμενη ομάδα του) ή σε κάποια άλλη ομάδα όμως ποτέ δεν ξέρετε, δεν μπορώ να κλείσω καμία πόρτα. Η σχέση μου με τη Ρεάλ είναι προφανής» ανέφερε στον διάλογο με τους ακόλουθους του στο Instagram.

MADRID Rudy Fernàndez: "Ja tinc una edat i he renovat dos anys amb el Madrid. Veig difícil retirar-me a Badalona. Mai se sap i no et pots tancar cap porta, però la meva vinculació amb el Madrid és bastant òbvia". pic.twitter.com/Ou9LrE7kEf

— Marc Mundet (@MarcMundet78) April 2, 2020