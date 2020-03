«Πολλές ομάδες του ΝΒΑ θέλουν τον Λάρκιν»! (pics)

Μεταξύ των όσων σπουδαίων έχει πετύχει φέτος ο Σέιν Λάρκιν με τη φανέλα της Αναντολού Εφές είναι ότι σμπαράλιασε το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της EuroLeague σε ένα παιχνίδι και είναι ο μόνος που έχει πετύχει δυο φορές 40+ πόντους την ίδια σεζόν από τις 16 Οκτωβρίου 2000 και το εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό.

Σε 25 αγώνες στην EuroLeague μετράει 22.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ενώ ο δημοσιογράφος Κιν Σμιθ του Yahoo αναφέρει πως όποτε αρχίσει η offseason στο ΝΒΑ, ο Λάρκιν αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδα, υπενθυμίζοντας ότι έχει ΝΒΑ opt-out για το 2020-21.

In 37 games (25 in EuroLeague) Larkin averaged 18.6 PPG and 3.9 APG (assists are much harder to record in European ball). Larkin's shooting splits were 50.6/45.4/90.7.

Vs Olympiacos on 3/6, Larkin had 40 points and went 10-of-15 from three. Also had 5 assists and 3 steals. https://t.co/C5MQCmOq67

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 26, 2020