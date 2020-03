ΤΣΣΚΑ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Μάικ Τζέιμς! (pic & vid)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Τζέιμς υπέγραψε συμβόλαιο στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως πρώτος σκόρερ και δεύτερος καλύτερος πασέρ της EuroLeague με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Η αθλητική δραστηριότητα ανά τον κόσμο βρίσκεται στον… πάγο όμως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις ώστε να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας.

Φέτος ο Τζέιμς μετράει 21.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 3 λάθη μ.ό. σε 28 αγώνες της EuroLeague.

