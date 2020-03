O κορονοϊός έχει διακόψει τόσο την Euroleague όσο και την VTB League, με τους παίκτες των ομάδων να παραμένουν σπίτια τους.

Ο Ρον Μπέικερ της ΤΣΣΚΑ βρήκε τρόπο να περάσει τον χρόνο του, φτιάχνοντας pancakes.

Quarantine Hacks from @RonBaker31: No need to panic, we got pancakes!

Tag @cskabasket in some of your favourite / best pancake creations!!!#CSKAbasket | #pancakechallenge pic.twitter.com/z5WDcZdGI1

— CSKA Moscow (@cskabasket) March 19, 2020