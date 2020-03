Τζέιμς: «Θα ήταν τέλειο ένα Final 8 στην Euroleague»! (pics)

Το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει κατεβάσει... ρολά για ένα μήνα, λόγω του κορονοϊού και όλα είναι στον «αέρα», όσον αφορά ακόμα και την διεξαγωγή του Final 4, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον Μάιο στην Κολωνία.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε την πρότασή του, μέσω twitter, προτείνοντας να ακολουθηθεί το μοντέλο του Copa del Rey, στο οποίος οκτώ ομάδες «παλεύουν» για το τρόπαιο.

«Ένα Final 8 θα ήταν τέλειο για την Euroleague», έγραψε ο Αμερικανός παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ένας ακόλουθός του, μάλιστα, τού έκανε πλάκα, λέγοντας του πως θα τον βόλευε αυτό, για να μην βρει σε σειρά την Μακάμπι. Ο ίδιος, πάντως, δεν έδειξε να... αγχώνεται γι' αυτό.

A final eight would be lit for euroleague lol

