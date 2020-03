Μεσίνα: «Θυμίζει κατάσταση πολέμου, δεν είναι αρκετά τα κρεβάτια στα νοσοκομεία» (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι έντονο το αίσθημα της ενότητας, όπως επίσης είναι έντονο το αίσθημα ευγνωμοσύνης και θαυμασμού για τους γιατρούς, τους νοσοκόμους και όλους όσους δουλεύουν στα νοσοκομεία. Αντιμετωπίζουν μία πρωτοφανή κρίση που μοιάζει με κατάσταση πολέμου. Τα κρεβάτια στα δωμάτια έκτακτης ανάγκης των νοσοκομείων δεν φτάνουν και θα πρέπει να φτιάξουμε σκηνές μέσα στα νοσοκομεία. 'Όπως ακριβώς συμβαίνει και στον πόλεμο».

Επιπλέον είπε ότι «είμαστε τυχεροί επειδή είμαστε σε μια μεγάλη ομάδα που όλοι νοιάζονται για τους παίκτες και το προσωπικό. Κανείς δεν είναι μόνος. Το Μιλάνο είναι καλά οργανωμένο, πολλοί παίκτες είναι εδώ με τις οικογένειές τους και πάντα ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, καθώς η Ιταλία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εδώ στην Ευρώπη πολλοί παίκτες ζητάνε να γυρίσουν στις ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες. Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς δεν γνωρίζουν όλοι ποια είναι η καλύτερη επιλογή, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στις ΗΠΑ.»

