H Euroleague θυμήθηκε ΜακΚίσικ και Καλάθη (vids)

Η εβδομάδα διπλής αγωνιστικής ολοκληρώθηκε για την Euroleague.

Η διοργανώτρια Αρχή μέσω βίντεο μάς θύμισε την επιβλητική απόδοση του Σακιέλ ΜακΚίσικ στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού όπως επίσης και την δεύτερη θέση στην ιστορία των ασίστ που πλέον ανήκει στον Νικ Καλάθη.

Δείτε τα σχετικά βίντεο...

McKissic is living the dream playing with living legends of @olympiacosbc #GameON pic.twitter.com/ilZiUofYuf

. @shaqinthebox welcome to the derby of the 'Eternal Enemies'

.@Nick_Calathes15 became 2nd in all-time assists made during Round 28

Let's look back at some of his best dimes here #GameON pic.twitter.com/jy86ojsZK3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2020