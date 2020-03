Πολίτικη κουζίνα!

Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές και μετά από 93 χρόνια ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να κάνει στα πεταχτά μια ανθολογία των περίφημων μυθιστορημάτων του μεγάλου Κολομβιανού συγγραφέα…

Τα «Εκατό χρόνια μοναξιάς» του ταιριάζουν διότι έζησε τα δικά του πεντέμισι μακριά από την ομάδα στο έμβλημα της οποίας ομνύει εξ απαλών ονύχων, τριγυρίζοντας στη Βαρκελώνη, στο Κρασνοντάρ και στα περίχωρα της Μόσχας. Ένα το κρατούμενο…

Ο «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας» παρομοίως διότι η καψούρα του για τον Ολυμπιακό προφανώς βάρυνε στην απόφαση του να παλιννοστήσει, έστω και αν την Τρίτη το βράδυ είπε ότι «ίσως είμαι τρελός που επέστρεψα». Δυο τα κρατούμενα…

Τρίτο και ίσως το πιο σημαδιακό: το 1981 ο Μαρκές έγραψε το «Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» που ο Μπαρτζώκας μπορεί φύσει και θέσει να το παραφράσει και να το προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα και μέτρα…

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος τίτλου!

Αυτό το έργο παίχθηκε τον Απρίλιο του 2013, όταν η Αναντολού Εφες έγινε το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πάτησε ο Ολυμπιακός για να πετύχει το repeat.

Επτά χρόνια αργότερα ο 55χρονος προπονητής επιστρέφει στην Πόλη (στο Sinan Erdem και όχι στο Abdi Ipekci) και όλα του θυμίζουν το θρίλερ της σειράς των play offs, που εκτυλίχθηκε από τις 10 έως τις 26 Απριλίου του 2013…

Ο ίδιος ξαναβρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, τον συνοδεύουν (από την ομάδα που πέτυχε το repeat) ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ απέναντι τους θα στέκεται, όπως και τότε, ο Ντόγκους Μπαλμπάι. Συν τοις άλλοις ο Μπαρτζώκας θα συναντήσει τρεις πρώην παίκτες του: τον Μπράιαντ Ντάνστον (Ολυμπιακός, 2013-14), τον Κρις Σίνγκλετον (Λοκομοτίβ Κουμπάν, 2015-16) και τον Τζέιμς Αντερσον (Χίμκι, 2017-18).

Ο Σπανούλης δεν συνοδεύει τον Μπαρτζώκα σε αυτή τη δύσκολη αποστολή και η απουσία του κάνει χαρούμενο τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος στις 13 Δεκεμβρίου του 2018 είχε πει ότι «κάθε καλοκαίρι , σε όποια ομάδα κι αν βρίσκομαι, προσπαθώ να υπογράψω με τον Σπανούλη, αλλά πάντοτε προτιμά να παραμένει στον Ολυμπιακό»!

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα δει το ματς καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού του και εδώ έγκειται άλλη μια σύμπτωση: την τελευταία φορά που οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με την Εφές στην εκείθεν του Αιγαίου πλευρά, ο Βασίλης πάλι θεατής ήταν!

Υπερβάλλω, αλλά δεν αστειεύομαι, διότι όντως εκείνο το βράδυ ο Μπαρτζώκας πήρε μια απόφαση η οποία συζητήθηκε πολύ, ασφαλώς δεν άρεσε στον Σπανούλη χώρια που δεν δικαιώθηκε κιόλας εκ του αποτελέσματος…

Στον τέταρτο αγώνα της σειράς οι Πειραιώτες έμοιαζαν έτοιμοι και ικανοί να πετύχουν το break και να τελειώσουν τη δουλειά, αλλά τζίφος: ενάμισι λεπτό πριν από τη λήξη ο Εισι Λο με 2/2 βολές «έγραψε» το 66-73, ωστόσο οι οικοδεσπότες πέτυχαν ένα σερί 8-0 και άφησαν ξερό τον Ολυμπιακό, σύροντας τον σε πέμπτο αγώνα και εξαναγκάζοντας τον σε μια αποστολή αυτοκτονίας μετά από μια εβδομάδα στο Νέο Φάληρο.

Έξι λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ματς ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον αρχηγό του Ολυμπιακού και τον… πάρκαρε στον πάγκο, χωρίς να τον επαναφέρει ξανά! Στη θέση του έβαλε τον Κώστα Σλούκα που δεν δικαίωσε την εμπιστοσύνη του προπονητή του και συνάμα απέβη κιόλας ο μοιραίος παίκτης του Ολυμπιακού: αστόχησε και στα τρία σουτ που επιχείρησε, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στην εκπνοή, υπέπεσε σε ένα λάθος και «έφαγε» το κρισιμότερο καλάθι της βραδιάς, ένα floater από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού (2020-11), Τζαμόν Γκόρντον ο οποίος… χαστούκισε την μπάλα δυο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και την έστειλε συστημένη στο καλάθι!

Ο Γκόρντον, που λεγόταν επίσης και Λούκας σκόραρε και έκρινε το αποτέλεσμα έχοντας πάρει το επιθετικό ριμπάουντ μετά το άστοχο τρίποντο του Τζόσουα Σιπ, ενώ ο Σπανούλης σε μια ισχνή παρουσία έμεινε εκείνο το βράδυ στους 5 πόντους σε 28 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα…

Η απουσία του σχολιάσθηκε πολύ και εξελίχθηκε σε ένα debate, που επιτάθηκε από την ήττα και βάρυνε την ατμόσφαιρα ενόψει του επιγενόμενου «do or die» αγώνα, όμως πίσω είχε η αχλάδα την ουρά!

Μια εβδομάδα αργότερα οι Τούρκοι έβγαλαν τα… συκώτια του Ολυμπιακού, που βρέθηκε 15 πόντους πίσω (21-36) και χρειάσθηκε να αλλάξει το αίμα του για να επιβληθεί εντέλει με 82-72 και να σφραγίσει την πρόκριση του στο Final 4 του Λονδίνου.

Αυτή τη φορά ο Σπανούλης δεν ήταν θεατής, αλλά πρωταγωνιστής, επιστρέφοντας στην… κανονικότητα του, με 19 πόντους και πέντε ασίστ σε 36 λεπτά. Επτά δέκατα του δευτερολέπτου προτού ακουστεί η κόρνα της λήξης, κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού κατά την προσφιλή (αλλά κακή) συνήθεια τους μπήκαν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν την πρόκριση και να προλάβουν να κάνουν… πλιάτσικο σε φανέλες και σορτσάκια!

Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Εφές έκαναν την επαναφορά και ξαναμπήκαν!

Στο επόμενο κλικ, μετά από 16 βράδια, ο Ολυμπιακός έπαιρνε το σκαλπ της «Βασίλισσας» και ο Μπαρτζώκας μεταμορφωνόταν από… Μίστερ Μπιν σε Εγγλέζο Σερ!

Eκείνο το βράδυ ο Γιώργος δεν είπε, αλλά σίγουρα θα αναλογίσθηκε αυτό που έμελλε να πει μετά από δυο μήνες ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και το επανέλαβε πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο….

Ι ‘m not even supposed to be here!

Δεν προβλεπόταν, δεν επέπρωτο, δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί, αλλά βρέθηκε…

Αργότερα ο Μπαρτζώκας θα μπορούσε να βρεθεί και αλλού: να βρίσκεται δηλαδή στον πάγκο της Εφές!

Τον Ιούνιο του 2016, προτού αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα, ο Μπαρτζώκας ήταν σοβαρός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εφές και να βιώσει το déjà vu του Ολυμπιακού, καθόσον θα διαδεχόταν ξανά (όπως και το 2012 στον Πειραιά) τον Ντούσαν Ιβκοβιτς…

Τον πρότεινε ο Τίτος Κομνηνός, που αποτελεί εξέχον μέλος της διοίκησης της Εφές, αλλά η υπόθεση σκάλωσε σε έναν αστάθμητο παράγοντα: στην ευαισθησία του προέδρου Τουντσάι Οζιλχάν, ο οποίος ένιωθε ενοχές απέναντι στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς!

Το 2011 ο Κροάτης προπονητής είχε αποχωρήσει από την Εφές χωρίς να διεκδικήσει την αποζημίωση που δικαιούνταν να λάβει. Οι Τούρκοι θεώρησαν ότι ήταν υποχρεωμένοι απέναντι του και το 2016 του πρότειναν να επιστρέψει ώστε να συμβιβάσουν κιόλας τις πρότερες (οικονομικές) διαφορές τους.

Τότε ο Περάσοβιτς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με συνολική αμοιβή 1.550.000 ευρώ, πληρώνοντας μάλιστα από την τσέπη του τη ρήτρα των 350.000 που είχε βάλει στο συμβόλαιο τους ο Χοσέ Αντόνιο Κερεχέτα. Ο Μπαρτζώκας δεν πήρε τη δουλειά, αλλά δεν του κακόπεσε κιόλας εκείνη η καραμπόλα, διότι στις 8 Ιουλίου έμελλε να αναλάβει τα ηνία της Μπαρτσελόνα…

Ούτε εκεί προβλεπόταν να βρίσκεται!