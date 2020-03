Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη νίκη της επί της Αναντολού Εφές «σφράγισε» την παρουσία της στα playoffs.

Πλέον ο επόμενος στόχος για τον Γιάννη Σφαιρόπουλου και τους παίκτες του είναι το πλεονέκτημα της έδρας.

See in The Playoffs @MaccabitlvBC!#GameON pic.twitter.com/1hZJAsmZVO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2020