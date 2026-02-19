Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερτζλίγια 109-90: Για 47η φορά πήρε το Κύπελλο στο Ισραήλ

Παναγιώτης Αρταβάνης
clark_x_maccabi

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Ερτζλίγια με 109-90 και κατέκτησε το Κύπελλο του Ισρααήλ για 47η φορά στην ιστορία της.

Κυπελλούχος Ισραήλ για 47η φορά στην ιστορία της η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού επικράτησε της Ερτζλίγια με 109-90 και πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο της σεζόν, μέσ σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα.

Το σύνολο του Όντεντ Κάτας κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και, έχοντας από το πρώτο ημίχρονο προβάδισμα 20 πόντων (59-39, 20'), κατάφερε να το κρατήσει και στο δεύτερο και να επικρατήσει με άνεση μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

 

Κορυφαίος για τη Μακάμπι ο Σόρκιν που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και... οδήγησε την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 59-39, 83-63, 109-90

