Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερτζλίγια 109-90: Για 47η φορά πήρε το Κύπελλο στο Ισραήλ
Κυπελλούχος Ισραήλ για 47η φορά στην ιστορία της η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού επικράτησε της Ερτζλίγια με 109-90 και πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο της σεζόν, μέσ σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα.
Το σύνολο του Όντεντ Κάτας κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και, έχοντας από το πρώτο ημίχρονο προβάδισμα 20 πόντων (59-39, 20'), κατάφερε να το κρατήσει και στο δεύτερο και να επικρατήσει με άνεση μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
Κορυφαίος για τη Μακάμπι ο Σόρκιν που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και... οδήγησε την ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 59-39, 83-63, 109-90
