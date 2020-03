Μάγος ο Άντε Τόμιτς κόντρα στην Άλμπα.

Ο ψηλός της Μπάρτσα βρήκε τον Κούριτς με μια απίστευτη no look ασίστ.

Δείτε τι έκανε

That Tomic pass though

Telepathy with @KingKK_14 who finishes the move off with a BIG slam! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GJswKglU2C

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2020