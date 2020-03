Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας «εκτέλεσε» την Ζενίτ στη λήξη της πρώτης περιόδου.

.@TheNatural_05 DROPS it the buzzer...

With a little help from the friendly rim #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hK8SEnb1wc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 3, 2020