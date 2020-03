ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανανέωσε για άλλα δύο χρόνια ο Μπόλομποϊ (vid)

Ο 26χρονος φόργουορντ αποτελεί πραγματικό... πολυεργαλείο στα χέρια του Δημήτρη Ιτούδη και στην ΤΣΣΚΑ έσπευσαν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του έως και το καλοκαίρι του 2022!

Ο Μπόλομποϊ μετράει τη φετινή σεζόν 5,7 πόντους κατά μέσο όρο και 3,9 ριμπάουντ ανά 16:47 λεπτά συμμετοχής.

Joel Bolomboy: another two years with the Army Men!

___________________________

Джоэль Боломбой: еще два года с армейцами!

Форвард/центровой @Bolomboy21 подписал контракт с нашим клубом до окончания сезона-2021/22.#CSKAbasket pic.twitter.com/6Iyoa2EvHw

— CSKA Moscow (@cskabasket) March 2, 2020