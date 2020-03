Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η απόλυτη... ισορροπία! (pics & vids)

Η ώρα της μεγάλης... σύγκρουσης φτάνει!

Ο Ολυμπιακός (11-15) υποδέχεται τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (14-12) στο ΣΕΦ (03/03, 21:00), σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κρίνει πολλά.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν τρεις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδι, θέλουν να ανακάμψουν μετά την ήττα στις λεπτομέρειες από την Μακάμπι και να πάρουν μία νίκη, που θα τους κρατήσει κοντά στην οκτάδα, ώστε να μπουν στη συνέχεια στα playoffs.

Από την άλλη, το «τριφύλλι», που έχει τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε ματς, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες σερί, θέλει να πάρει μια νίκη που θα του αναπτερώσει το ηθικό.

Στα παιχνίδια των «αιωνίων» από το 2001-2 μέχρι και σήμερα, υπάρχει η απόλυτη... ισορροπία, αφού σε 12 παιχνίδια μοιράζονται τις νίκες (6-6).

Ο Νικ Καλάθης (1.248), μάλιστα, έχει την ευκαιρία με 8 ασίστ, να ξεπεράσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη (1.255) στον πίνακα των κορυφαίων πασέρ, και να περάσει στην δεύτερη θέση, πίσω από τον Βασίλη Σπανούλη (1.516).

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 27η αγωνιστική.

. @FCBbasket goes MARCHING in to The Playoffs! #GameON pic.twitter.com/RR7mGiJaIc

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η, 17η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η, Δεκεμβρίου, 23η), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου, 18η, 19η, 20η, 21η, Ιανουαρίου), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (16η, 22η), Μάλκολμ Ντιλέινι (24η), Μάρτιν Χέρμανσον (25η), Αλεξέι Σβεντ (26η).

Δεν χάνουν βολή: Τζίμερ Φριντέτ (33/33), Βίκτορ Κλαβέρ (14/14), Νιχάντ Ντζέντοβιτς (12/12), Τάιλερ Κάβανο (16/16), Σέιν Λάρκιν (11/11), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (22/22), Σαμ Βαν Ρόσομ (14/14), Νάντο Ντε Κολό (18/18), Λουίτζι Ντατόμε (10/10), Τζέιμς Νάναλι (11/11).

Top 5 Scorers: Βασίλης Σπανούλης (4.239), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Γιώργος Πρίντεζης (3.192), Νάντο Ντε Κολό (3.049), Παούλιους Γιανκούνας (3.041).

Top 5 Rebounders: Παούλιους Γιανκούνας(1.802), Φελίπε Ρέγιες (1.785), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.538), Γιώργος Πρίντεζης (1.319).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.516), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Νικ Καλάθης (1.248), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.235), Τομά Ερτέλ (1.187).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (294), Ρούντι Φερνάντεθ (281).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (231), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (4.023), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.763), Παούλιους Γιανκούνας (3.730).

Playoffs secured

It really was a HUGE basket from @NikolaMirotic33 but his focus was on the team! #GameON pic.twitter.com/jjf1aWwb8n

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 29, 2020