Πιτίνο: «Δε θα ξεπεράσω την άμυνα που παίξαμε, αλλά μου έφτιαξαν το κέφι οι φίλοι μου» (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αν και με αρκετές απουσίες σκόραρε 96 πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο απασχόλησε τον Ρικ Πιτίνο.

Ο Αμερικανός προπονητής ανέβασε στο twitter μία φωτογραφία από μία βραδινή βόλτα στην Μαδρίτη και ανέφερε, «Μπορεί να μη ξεπεράσω ποτέ την άμυνα που παίξαμε απόψε, αλλά αυτοί οι τρεις αγαπημένοι μου μου έφτιαξαν το κέφι στη Μαδρίτη».

I may never get over the defense we played last night, but these three loved ones cheered me up in Madrid pic.twitter.com/vbSyBMRpS3

— Rick Pitino (@RealPitino) February 25, 2020