Ζαλγκίρις - Αρμάνι: Σκέψεις για αναβολή, λόγω... κορωνοϊού (pic)

Στην Ιταλία τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 203 και το Μιλάνο, στο οποίο εντοπίστηκαν οι δύο θάνατοι εξαιτίας του ιού, θυμίζει έρημη πόλη.

Ενόψει της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις με την Αρμάνι στο Κάουνας, το Υπουργείο Υγείας της Λιθουανίας, αλλά και μια επιτροπή ειδικών καταστάσεων, εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβολής του παιχνιδιού.

«Το Υπουργείο Υγείας της Λιθουανίας εξέφρασε τις ανησυχίες του για το προσεχές παιχνίδι της Euroleague στο Κάουνας, μεταξύ Ζαλγκίρις και Αρμάνι Μιλάνο, εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού στην Ιταλία. Υπάρχει πιθανότητα το παιχνίδι να αναβληθεί. Μια επιτροπή ειδικών καταστάσεων θα πάρει την οριστική απόφαση», έγραψε στο twitter ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Ministry of Health of Lithuania expressed their concerns on the upcoming Euroleague game in Kaunas Zalgiris - Olimpia Milano due to a coronavirus outbreak in Italy. There is a possibility that the game might be postponed. A commission of extreme situations will have a final word.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 24, 2020