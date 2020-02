Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είναι στο ... στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και κυνηγάει να μπει στην τετράδα. Την Παρασκευή (21/02, 21:30) υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και αρχίζουν οι... προκλήσεις, σύμφωνα με τον Αμερικανό προπονητή.

«Η πρόκληση για τον Παναθηναϊκό αρχίζει. Μια από τις πιο δύσκολες διαδρομές που θα αντιμετωπίσει η ομάδα. 4 εντός, 6 εκτός. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ, Φενέρμπαχτσε, Άλμπα, Χίμκι, Εφές, Μακάμπι, Μπασκόνια. Πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Όλα αρχίζουν αύριο», έγραψε στο twitter.

Gauntlet for PAO has been thrown. One of the toughest stretches the team will face. 4 home 6 away. Barcelona, @ Real Madrid, @ Olympiacos, CSKA, @ Fenerbahce, @ Alba, Khimki, @ Efes, Maccabi, @ Baskonia. Must have the best effort with every phase of the game. All starts tomorrow

