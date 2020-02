Παπαγιάννης: Υποψήφιος rising star της σεζόν! (vid)

Η Euroleague ανέβασε video αφιερωμένο σε αυτούς που παλεύουν για το βραβείο του rising star, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να πρωταγωνιστεί.

Μαζί του οι Μαλεντόν, Αβντίγια και Ζουσμάν.

Φέτος ο Big Papa μετρά 6.8 πόντους με 63.7% εντός πεδιάς, 4.8 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ ανά ματς.

10 Rounds left of the regular season to go and these youngsters will be aiming to get their hands on the Rising Star Award!

Who do you think will win it#GameON pic.twitter.com/ikQIGhkP3B

urkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2020