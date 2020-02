Ανιδιοτελής αγάπη. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει τη σχέση της Ζαλγκίρις με τους οπαδούς της.

Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Απριλίου, δηλαδή σε 50 μέρες από σήμερα.

You read that correctly! Zalgiris' @EuroLeague game against @cskabasket has been #SOLDOUT with a month and a half until the battle! pic.twitter.com/C5LuJcAB0b

