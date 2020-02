Εντυπωσιακός ήταν ο Ντιλέινι κόντρα στην Αρμάνι, οδηγώντας στη νίκη την Μπάρτσα.

Ο παίκτης των Καταλανών είχε 26 πόντους, 9 ασίστ, 6 τρίποντα και 37 στην αξιολόγηση, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής.

Nearly doubling his season high in PIR @foe23 was a man on a mission last night #GameON pic.twitter.com/gzMqTlyosu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2020