Η Φενέρμπαχτσε πήρε το τζάμπολ κι η μπάλα έφτασε στα χέρια του Ντέρικ Ουίλιαμς. Ταυτόχρονα ο Κώστας Σλούκας έκανε back pick στον Γιαν Βέσελι και με την μπάλα να ταξιδεύει στον αέρα κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε το θεαματικό ξεκίνημα της τουρκικής ομάδας.

We've seen that one before!@JanVesely24 starts the game with the BIG alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mXUak5pznm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 7, 2020