Παναθηναϊκός: Ευχές στον εορτάζοντα Καλάθη (pic)

«Χρόνια πολλά στον αρχηγό της ομάδα μας, Νικ Καλάθη, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!», ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον ηγέτη του, που «κλείνει» σήμερα (07/02) τα 31 του χρόνια.

Ο Καλάθης θα κάνει γενέθλια στο παρκέ, αφού το «τριφύλλι» φιλοξενεί την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στο ΟΑΚΑ (21:30), για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Χρόνια πολλά στον αρχηγό της ομάδα μας, Νικ Καλάθη, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!!!

​

Happy Βirthday @Nick_Calathes15! We wish you all the best!!!

​#HAPPYBIRTHDAY #NickCalathes #paobc #panathinaikosbc #panathinaikos pic.twitter.com/HDHV8Mg3Yu

— Panathinaikos BC (@paobcgr) February 7, 2020