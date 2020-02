Η Εφές υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στο εναρκτήριο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague και η συνεργασία των Γκέμπεν - Ουλάνοβας έβγαλε μια εντυπωσιακή φάση στο Sinan Erdem Dome.

Το κάρφωμα του Γκέμπεν για το 17-18 στο 9'

Edgaras Ulanovas with the nice feed inside for @Martinas_Geben to SLAM it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FJMSOSaJdI

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2020