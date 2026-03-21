Μπαχτσεσεχίρ - Εφές 85-76: Απομακρύνθηκε από την 4άδα παρά το show του Λόιντ
Κακή εμφάνιση για την ομάδα της Euroleague. Η Εφές δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης, λύγισε με 85-76 στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ και απομακρύνθηκε από την πρώτη τετράδα. Στο 14-9 πήγαν οι ηττημένοι, στο 17-6 ανέβηκαν οι νικητές.
Ο Λόιντ είχε 24 πόντους και ο Χαζέρ 18 πόντους για τους νικητές. Από την άλλη πλευρά ο Κάβανο είχε 20 πόντους, ο Φλιν 18, ο Γουίλιαμς 12 πόντους με 13 ριμπάουντ και ο πρώην της ΑΕΚ, Χέιλ τελείωσε με 9 πόντους.
Πλέον η Εφές στρέφει την προσοχή της στις δύο δύσκολες αποστολές που έχει στη διαβολοβδομάδα της Euroleague στην Ισπανία. Στις 24 Μάρτη παίζει εκτός με τη Μπάρτσα και δύο μέρες μετά αντιμετωπίζει στη Μαδρίτη τη Ρεάλ.
