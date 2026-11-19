Οι δηλώσεις του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στη media day του Ολυμπιακού ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta).

O Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ στη media day των Πειραιωτών, μίλησε για το τρομερό καλάθι του Βεζένκοβ κόντρα στη Μακάμπι, τη νοοτροπία του και τη συγκέντρωση που πρέπει να έχει ο ίδιος και η ομάδα απέναντι στη Βασίλισσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίλερ - ΜακΙντάιρ:

Για την εντυπωσιακή ασίστ στο ματς με τη Μακάμπι στον Βεζένκοβ:

«Δεν ξέρω, ήμουν για λίγο αποσβολωμένος, αλλά ο Βεζένκοβ βάζει τρελά σουτ όλη την ώρα. Ήταν τρελό και γενικά ένα τρελό παιχνίδι και όλοι το χαρήκαμε».

Για το αν δοκιμάζει συχνά τέτοιες πάσες:

«Όχι τόσο συχνά, μερικές φορές αλλά ήταν η μόνη επιλογή που είχαμε εκείνη τη στιγμή».

Για το mentality του:

«Πολλές συμβαίνει να ξεκινάω άστοχος, αλλά στην πορεία έβαλα τα σουτ που έπρεπε. Έτσι είναι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να μην είμαι τόσο καλός, αλλά η νοοτροπία μου είναι ότι στο επόμενο πρέπει να βελτιωθώ».

Για το πώς είναι η ψυχολογία του μετά το τρελό τρίποντο του Βεζένκοβ:

«Έχουμε μία καταπληκτική ομάδα, έχουμε αθλητικά παιδιά αλλά και αθλητές που μπορούν να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι εύκολα και κάνουν και τη δική μου ζωή πιο εύκολη».

Για την είσοδο του στο δεύτερο rotation της ομάδας:

«Δεν με ενδιαφέρει πότε θα παίξει, αυτή είναι δουλειά του κόουτς. Δουλειά μου είναι να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται είτε παίζω στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο».

Για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ:

«Θα το αντιμετωπίσουμε όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι έτσι ώστε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας».

