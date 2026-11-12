Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική (105-84) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα τον οποίον παρέσυρε στον ξέφρενο ρυθμό της και τον... εκτέλεσε από μακρινή απόσταση έχοντας 17 τρίποντα.

Ο χαρακτήρας του ντέρμπι λόγω απουσιών αλλά και του... 8/9 που είχε ο Ερυθρός Αστέρας «γκρεμίστηκε» έπειτα από 12 αγωνιστικά λεπτά καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απολαυστική παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Καμπάτσο, Μαλεντόν. Η ισπανική ομάδα βρήκε άλλους πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Πρόσιντα, Καμπαρό και Νικ Σμιθ, σούταρε επίσης με καταπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και υποχρέωσε τη (μέχρι χθες) κορυφαία άμυνα της Euroleague να δεχθεί 30 περισσότερους πόντους σε σχέση με το παθητικό της.

Ο αγώνας

Τα πρώτα δώδεκα λεπτά εξελίχθηκαν σε showtime από τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία εξέθεσε τη – μέχρι χθες – κορυφαία άμυνα της Euroleague (44-20). Με 9/9 σουτ εντός παιδιάς στην πρώτη περίοδο και καταπληκτικό Πρόσιντα (10π.) η ισπανική ομάδα παρέσυρε τον Ερυθρό Αστέρα στον ξέφρενο ρυθμό της. Κι εκεί που οι γηπεδούχοι έδειχναν σε εξαιρετική κατάσταση, εμφανίστηκε ο Τάισον Κάρτερ (13π.).

Ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε 0-13 σερί (44-33, 15:30) ενώ η διαφορά μειώθηκε έως και στους επτά πόντους (48-41) διευρύνοντας το επιμέρους σκορ των φιλοξενούμενων στο 2-19 καθώς η Ρεάλ, πέραν των τεσσάρων εύστοχων βολών, δεν βρήκε καλάθι για περίπου επτά αγωνιστικά λεπτά! Εκεί εμφανίστηκε ο Νικ Σμιθ με διαδοχικά μακρινά σουτ επαναφέροντας τη διαφορά στο +15 (56-41).

Καθώς ο Μπάτλερ συνέχισε να πετάει στα σκουπίδια τις επιθέσεις του Ερυθρού Αστέρα, η Ρεάλ επένδυσε στη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου με πρωταγωνιστή τον Καμπαρό (70-47, 25'). Με 12/24 τρίποντα έπειτα από 27 λεπτά η Ρεάλ πάτησε στο ασφαλές +25 (78-53) καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν το κουράγιο για δεύτερη επιστροφή στο παιχνίδι.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα καθώς η Ρεάλ συνέχισε να σουτάρει με τρομερά ποσοστά, βρήκε καλάθια και στο transition παιχνίδι (89-61). Οι γηπεδούχοι έφτασαν να είχαν έως και 16/30 τρίποντα αλλά από το 35' κι έπειτα, εγκατέλειψαν το παιχνίδι και ο Αστέρας μείωσε τη διαφορά. Πάντως, το καλύτερο καλάθι του αγώνα (ορθώς) δεν μέτρησε ως εκπρόθεσμο και ήταν το τελευταίο σουτ του Οκέκε από τη μία μπασκέτα στην άλλη!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό που ταιριάζει στο επιθετικό ταλέντο των παικτών της και είχε την ευλογία να πορευτεί με ποσοστό άνω του 50% στο συντριπτικό διάστημα του αγώνα. Η διαφορά ήταν σταθερά 15+ πόντους με εξαίρεση 2-3 αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο.

MVP… ο Πρόσιντα ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας του αγώνα κι έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της Ρεάλ. Παρόντος του Ιταλού η διαφορά πήγε στο +24, μειώθηκε όταν έμεινε στον πάγκο λόγω φάουλ και επανήλθε σε υψηλά επίπεδα όταν επέστρεψε.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… οι Νικ Σμιθ, Καμπαρό και Φελίς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τάισον Κάρτερ έκανε τα πάντα για να κρατήσει την ομάδα του.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Μονέκε, Βάιλερ Μπαμπ και Μπάτλερ. Ειδικά ο τελευταίος ήταν απογοητευτικός.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… πριν το παιχνίδι, το παθητικό του Ερυθρού Αστέρα δεν ήταν μεγαλύτερο των 75 πόντους. Τόσους... έφαγε σε 27 αγωνιστικά λεπτά στη Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 38-20, 56-41, 82-59, 105-84

Real Madrid 2FG 3FG FT REB BLOCKS OFF. FOULS Coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F OUT C D PIR +/- # Players 1 N. Smith Jr * 18:50 13 1/4 25.0% 3/6 50.0% 2/2 100.0% 0 3 3 4 1 3 0 1 3 1 9 2 M. Shulga 06:46 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 3 T. Luwawu-Cabarrot 17:13 22 3/3 100.0% 3/4 75.0% 7/7 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 5 24 4 J. Pradilla * 18:04 5 0/2 0.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 3 5 8 4 0 2 1 0 2 4 15 6 A. Abalde 16:55 8 2/2 100.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 7 8 C. Okeke 18:59 9 1/1 100.0% 2/6 33.3% 1/1 100.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 9 9 G. Procida * 22:23 19 2/3 66.7% 4/5 80.0% 3/3 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 0 1 22 22 W. Tavares * 15:00 4 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 1 1 1 0 1 1 8 23 S. Llull 16:55 7 1/2 50.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 2 2 4 24 A. Feliz * 20:58 11 3/4 75.0% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 1 3 4 7 0 3 0 0 1 4 19 30 D. Jones 04:28 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -4 33 O. Sarr 23:29 7 1/1 100.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0 1 1 1 4 1 0 0 3 3 11 Ομάδα 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 105 16/25 64.0% 17/36 47.2% 22/23 95.7% 12 22 34 21 8 16 2 2 20 23 126

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 2FG 3FG FT REB BLOCKS OFF. FOULS Coach: Ibon Navarro MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F OUT C D PIR +/- # Players 1 C. Jones * 18:54 8 3/7 42.9% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 2 2 4 3 1 4 0 0 0 5 12 3 N. Weiler-Babb 11:40 2 1/3 33.3% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 3 0 3 0 0 3 0 -2 6 J. Butler 12:08 2 1/4 25.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 3 0 4 0 1 3 0 -6 7 D. Davidovac 15:18 5 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2/4 50.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 2 3 8 11 T. Carter * 21:16 18 5/8 62.5% 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 4 2 14 13 O. Dobric 21:33 9 0/0 0.0% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 7 24 P. Baldwin 15:00 11 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 12 33 J. Nwora * 20:23 12 2/5 40.0% 2/2 100.0% 2/2 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 3 18 35 C. Koloko * 14:59 4 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2 9 37 S. Ojeleye 15:39 5 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 44 D. Kramer 14:06 5 1/1 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 4 2 4 95 C. Moneke * 19:04 3 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 1 1 0 7 Ομάδα 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 TOTAL 200:00 84 16/35 45.7% 14/28 50.0% 10/12 83.3% 12 15 27 22 7 15 2 2 23 20 87

* Starting Five