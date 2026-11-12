Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 105-84: Η 6η της φετινή 100αρα

Βασίλης Βλαχόπουλος
Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική (105-84) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα τον οποίον παρέσυρε στον ξέφρενο ρυθμό της και τον... εκτέλεσε από μακρινή απόσταση έχοντας 17 τρίποντα.

Ο χαρακτήρας του ντέρμπι λόγω απουσιών αλλά και του... 8/9 που είχε ο Ερυθρός Αστέρας «γκρεμίστηκε» έπειτα από 12 αγωνιστικά λεπτά καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απολαυστική παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Καμπάτσο, Μαλεντόν. Η ισπανική ομάδα βρήκε άλλους πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Πρόσιντα, Καμπαρό και Νικ Σμιθ, σούταρε επίσης με καταπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και υποχρέωσε τη (μέχρι χθες) κορυφαία άμυνα της Euroleague να δεχθεί 30 περισσότερους πόντους σε σχέση με το παθητικό της.

Ο αγώνας

Τα πρώτα δώδεκα λεπτά εξελίχθηκαν σε showtime από τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία εξέθεσε τη – μέχρι χθες – κορυφαία άμυνα της Euroleague (44-20). Με 9/9 σουτ εντός παιδιάς στην πρώτη περίοδο και καταπληκτικό Πρόσιντα (10π.) η ισπανική ομάδα παρέσυρε τον Ερυθρό Αστέρα στον ξέφρενο ρυθμό της. Κι εκεί που οι γηπεδούχοι έδειχναν σε εξαιρετική κατάσταση, εμφανίστηκε ο Τάισον Κάρτερ (13π.).

Ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε 0-13 σερί (44-33, 15:30) ενώ η διαφορά μειώθηκε έως και στους επτά πόντους (48-41) διευρύνοντας το επιμέρους σκορ των φιλοξενούμενων στο 2-19 καθώς η Ρεάλ, πέραν των τεσσάρων εύστοχων βολών, δεν βρήκε καλάθι για περίπου επτά αγωνιστικά λεπτά! Εκεί εμφανίστηκε ο Νικ Σμιθ με διαδοχικά μακρινά σουτ επαναφέροντας τη διαφορά στο +15 (56-41).

Καθώς ο Μπάτλερ συνέχισε να πετάει στα σκουπίδια τις επιθέσεις του Ερυθρού Αστέρα, η Ρεάλ επένδυσε στη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου με πρωταγωνιστή τον Καμπαρό (70-47, 25'). Με 12/24 τρίποντα έπειτα από 27 λεπτά η Ρεάλ πάτησε στο ασφαλές +25 (78-53) καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν το κουράγιο για δεύτερη επιστροφή στο παιχνίδι.

 

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα καθώς η Ρεάλ συνέχισε να σουτάρει με τρομερά ποσοστά, βρήκε καλάθια και στο transition παιχνίδι (89-61). Οι γηπεδούχοι έφτασαν να είχαν έως και 16/30 τρίποντα αλλά από το 35' κι έπειτα, εγκατέλειψαν το παιχνίδι και ο Αστέρας μείωσε τη διαφορά. Πάντως, το καλύτερο καλάθι του αγώνα (ορθώς) δεν μέτρησε ως εκπρόθεσμο και ήταν το τελευταίο σουτ του Οκέκε από τη μία μπασκέτα στην άλλη!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό που ταιριάζει στο επιθετικό ταλέντο των παικτών της και είχε την ευλογία να πορευτεί με ποσοστό άνω του 50% στο συντριπτικό διάστημα του αγώνα. Η διαφορά ήταν σταθερά 15+ πόντους με εξαίρεση 2-3 αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη περίοδο.

MVP… ο Πρόσιντα ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας του αγώνα κι έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της Ρεάλ. Παρόντος του Ιταλού η διαφορά πήγε στο +24, μειώθηκε όταν έμεινε στον πάγκο λόγω φάουλ και επανήλθε σε υψηλά επίπεδα όταν επέστρεψε.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… οι Νικ Σμιθ, Καμπαρό και Φελίς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τάισον Κάρτερ έκανε τα πάντα για να κρατήσει την ομάδα του.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Μονέκε, Βάιλερ Μπαμπ και Μπάτλερ. Ειδικά ο τελευταίος ήταν απογοητευτικός.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… πριν το παιχνίδι, το παθητικό του Ερυθρού Αστέρα δεν ήταν μεγαλύτερο των 75 πόντους. Τόσους... έφαγε σε 27 αγωνιστικά λεπτά στη Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 38-20, 56-41, 82-59, 105-84

Real Madrid2FG3FGFTREBBLOCKSOFF. FOULS
Coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFOUTCDPIR+/-
#Players
1N. Smith Jr *18:50131/425.0%3/650.0%2/2100.0%03341301319
2M. Shulga06:4600/10.0%0/00.0%0/00.0%0001000010-1
3T. Luwawu-Cabarrot17:13223/3100.0%3/475.0%7/7100.0%011010004524
4J. Pradilla *18:0450/20.0%1/250.0%2/2100.0%358402102415
6A. Abalde16:5582/2100.0%1/425.0%1/1100.0%11210100117
8C. Okeke18:5991/1100.0%2/633.3%1/1100.0%22400100019
9G. Procida *22:23192/366.7%4/580.0%3/3100.0%224010010122
22W. Tavares *15:0042/2100.0%0/00.0%0/00.0%12301110118
23S. Llull16:5571/250.0%1/425.0%2/2100.0%01130300224
24A. Feliz *20:58113/475.0%1/250.0%2/366.7%134703001419
30D. Jones04:2800/00.0%0/10.0%0/00.0%0000010020-4
33O. Sarr23:2971/1100.0%1/250.0%2/2100.0%011141003311
Ομάδα21300000003
TOTAL200:0010516/2564.0%17/3647.2%22/2395.7%12223421816222023126
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade2FG3FGFTREBBLOCKSOFF. FOULS
Coach: Ibon NavarroMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFOUTCDPIR+/-
#Players
1C. Jones *18:5483/742.9%0/10.0%2/2100.0%224314000512
3N. Weiler-Babb11:4021/333.3%0/10.0%0/00.0%2023030030-2
6J. Butler12:0821/425.0%0/20.0%0/00.0%1123040130-6
7D. Davidovac15:1850/00.0%1/1100.0%2/450.0%02210010238
11T. Carter *21:16185/862.5%2/450.0%2/2100.0%000311004214
13O. Dobric21:3390/00.0%3/742.9%0/00.0%01101000227
24P. Baldwin15:00111/250.0%3/475.0%0/00.0%022210003112
33J. Nwora *20:23122/540.0%2/2100.0%2/2100.0%134110000318
35C. Koloko *14:5941/250.0%0/00.0%2/2100.0%20220110029
37S. Ojeleye15:3951/250.0%1/250.0%0/00.0%10110100103
44D. Kramer14:0651/1100.0%1/250.0%0/00.0%10102100424
95C. Moneke *19:0430/10.0%1/250.0%0/00.0%14530001107
Ομάδα10100000001
TOTAL200:008416/3545.7%14/2850.0%10/1283.3%1215272271522232087

* Starting Five

     

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