Ο Παναθηναϊκός είχε απίθανο ποσοστό από το δίποντο, όμως το ίδιο έκανε και η Ρεάλ με τις δύο ομάδες να ξεχνούν τις άμυνες στο πρώτο ημίχρονο και τους «πράσινους» να είναι σχεδόν... αψεγάδιαστοι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της EuroLeague και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσίασε ένα άκρως ανταγωνιστικό και αψεγάδιαστο πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο.

Οι άμυνες έκαναν... περίπατο στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης που άνοιξε την αυλαία στην αγωνιστική με το τριφύλλι να ευστοχεί σε 6/6 δίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο -ενώ άλλα τόσα μέτρησε και η Ρεάλ- και παράλληλα ήταν αλάνθαστος. Η ευστοχία συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Οι «πράσινοι» ουσιαστικά οδήγηθηκαν στην ανάπαυλα με 12/13 δίποντα με μοναδικό χαμένο καλάθι την τάπα του Τζόουνς στον Μπάντιο 2:42 για το ημίχρονο που μέχρι τότε οι γηπεδούχοι μέτρησαν το απόλυτο 11/11. Βέβαια, τα λάθη εκτοξεύτηκαν για τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την περίοδο, που σημείωσε 7, ωστόσο είχε και πολύ καλό ποσοστό από τα 6.75μ. με 8/19 (42.1%).