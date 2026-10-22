Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να πετύχουν την 6η νίκη τους στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Στις δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει της αναμέτρησης τόνσιε:

«Ο καθένας είναι ξεκούραστος και προπονήθηκε με την ομάδα. Πρώτα από όλα πρέπει να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και έπειτα φυσικά τον αντίπαλο. Έχουν επίσης καινούριο προπονητή τον Περάσοβιτς τα τελευταία δύο παιχνίδια, προσπάθησαν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Η ομάδα έχει ένα ξεκάθαρο στιλ που παίζει με το στιλ της Μπασκόνια».