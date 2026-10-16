Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Απίθανο buzzer beater τρίποντο του Βεζένκοβ
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Οι πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 57-47, το οποίο ήταν μάλιστα η πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς.
Ο λόγος που έγινε αυτό το +10, έχει όνομα και ακούει στο Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε εξαιρετική άμυνα στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα και του έμεναν λίγα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί.
Ο Βεζένκοβ, δεν χρειάστηκε καν να ντριπλάρει και παρότι είχε μπροστά του αντίπαλο αμυντικό, σούταρε εξαιρετικά και ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο.
Δείτε τη φάση
This halftime buzzer beater by Sasha... 🥶 @Olympiacos_BC | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/gRLxS0BVk0— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026
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