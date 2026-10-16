Απίθανος Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έβαλε ένα «μαγικό» buzzer beater τρίποντο στο ημίχρονο του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Οι πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 57-47, το οποίο ήταν μάλιστα η πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς.

Ο λόγος που έγινε αυτό το +10, έχει όνομα και ακούει στο Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε εξαιρετική άμυνα στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα και του έμεναν λίγα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί.

Ο Βεζένκοβ, δεν χρειάστηκε καν να ντριπλάρει και παρότι είχε μπροστά του αντίπαλο αμυντικό, σούταρε εξαιρετικά και ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο.

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