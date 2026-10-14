Παππάς: «Είχαμε ένα καταστροφικό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος αλλάξαμε το μομέντουμ»
Ο Ολυμπιακός έκανε... μυθική ανατροπή και επικράτησε της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, επιστρέφοντας από το -28.
Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα, Χρήστος Παππάς μίλησε για το ματς και για τα στοιχεία που έκανε η ομάδα του Πειραιά και γύρισε το παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Παππάς:
«Πρώτα απ' 'όλα θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια, όχι μόνο για τη σημερινή της εμφάνιση, αλλά για την πορεία της μέχρι τώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είχαμε ένα καταστροφικό πρώτο μέρος, δεν παίξαμε άμυνα, παίξαμε αργά στην επίθεση, δεν προστατέψαμε το καλάθι, δεν παίρναμε τα ελεύθερα σουτ και μετά στο δεύτερο μέρος αλλάξαμε το μομέντουμ στην άμυνα και αυτό άλλαξε το μομέντουμ. Αρχίζαμε να παίζουμε άμυνα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα».
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