Ο Γιαν Μοντέρο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός - Εφές να βρουν τον τρόπο να σκοράρουν μετρώντας 0/9 εντός παιδιάς.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα δίνοντας την εντός έδρας «μάχη» του στη SUNEL Arena με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να πήρε διψήφιο προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη δεύτερη περίοδο είδε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να αντεπιτίθεται με ένα επιμέρους 9-15.

Αυτή η πολύ κακή συγκομοιδή των «ερυθρόλευκων» αντικατοπτρίζεται και από τα ποσοστά των Γιαν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι δύο γκαρντ του Ολυμπιακού συνδυαστικά μέτρησαν 0/9 σουτ, ενώ παράλληλα η ομάδα εμφανίστηκε πολύ άστοχη και από το τρίποντο με 3/18 από την περιφέρεια.