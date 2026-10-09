Ολυμπιακός - Εφές: Το... άσφαιρο ημίχρονο Μοντέρο και Ντόρσεϊ
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα δίνοντας την εντός έδρας «μάχη» του στη SUNEL Arena με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να πήρε διψήφιο προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη δεύτερη περίοδο είδε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να αντεπιτίθεται με ένα επιμέρους 9-15.
Αυτή η πολύ κακή συγκομοιδή των «ερυθρόλευκων» αντικατοπτρίζεται και από τα ποσοστά των Γιαν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι δύο γκαρντ του Ολυμπιακού συνδυαστικά μέτρησαν 0/9 σουτ, ενώ παράλληλα η ομάδα εμφανίστηκε πολύ άστοχη και από το τρίποντο με 3/18 από την περιφέρεια.
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