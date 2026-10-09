Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» η Sunel Arena για πρώτη φορά
Τα βλέμματα στρέφονται στα Ανω Λιόσια, εκεί όπου ο Ολυμπιακός, θα δώσει το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, υποδέχονται την Αναντολού Εφές (09/10, 21:15 LIVE στο Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.
Λόγω των εργασιών που γίνονται στο ΣΕΦ, προκειμένου να γίνει ένα μπασκετικό... στολίδι για την ομάδα, ο Ολυμπιακός καλείται να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια του στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Η Sunel Arena έχει γίνει «ερυθρόλευκη» και ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν και γεμίζουν το γήπεδο. Πολλές κόκκινες φανέλες, ενώ στο κέντρο του γηπέδου, υπάρχει το σήμα του Ολυμπιακού.
Μάλιστα, από την οροφή του γηπέδου, έχουν αφαιρεθεί και τα μπάνερ της ΑΕΚ.
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