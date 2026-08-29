Η Εθνική Ισπανίας έρχεται «πληγωμένη» στο «Telekom Center Athens» μετά την ήττα από την Πορτογαλία, κάτι που κρούει ακόμα περισσότερο τον κώδωνα του κινδύνου για την Εθνική Ελλάδας. Ποια είναι, όμως, η ομάδα του Τσους Ματέο;

Ακόμα πιο δύσκολο προμηνύεται το έργο της Εθνικής Ελλάδας στην αναμέτρηση της ερχόμενης Δευτέρας (31/08, 19:00) απέναντι στην Ισπανία για την 2η αγωνιστική της Β' Φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τη μία «κουβαλάει» την ήττα (και) από την Ουκρανία μετά το 0/2 απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία, ενώ την ίδια ώρα οι Ίβηρες καλούνται να «ρεφάρουν» την πρόσφατη και απρόσμενη ήττα από τους Πορτογάλους στη Σαραγόσα με 89-95.

Σίγουρα η Ισπανία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη... μοίρα από την Ελλάδα έχοντας ρεκόρ 5-2 και δύο νίκες περισσότερες ωστόσο δεν πρόκειται να βρεθεί στην Αθήνα για... τουρισμό. Μπορεί το ρόστερ να είναι διαφορετικό μετά και την σημαντική απουσία του Σάντι Αλντάμα, αλλά η «Famiglia» παραμένει άκρως επικίνδυνη και έτοιμη να κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στην ελληνική ομάδα.

Τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ: Αρχηγοί, κορμός και... ερωτηματικά

Πριν από μερικές ημέρες η ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας (FEB) ανακοίνωσε ότι οι Χουάντσο και Μπίλι Ερναγκόμεθ θα αποτελέσουν τους δύο αρχηγούς της ομάδας. Και όχι άδικά θα μπορούσε να πει κάποιος καθώς είναι και οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπίλι μετράει 118 συμμετοχές (μετά και την αναμέτρηση με την Πορτογαλία) ενώ ο Χουάντσο 87 συμμετοχές. Πολύ πιο πίσω βρίσκονται οι Πάρα (57), Ντίαθ (54) και Πραντίγια (52). Τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ ήταν κομβικά για την κατάκτηση του Eurobasket 2022 με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει πάρει και το βραβείο του MVP του τελικού.

Φυσικά είναι και εκείνος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το περιβάλλον που θα συναντήσει και το... Glass Floor όπου θα αγωνιστεί. Έχει πλέον πολυετή εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και την EuroLeague, ξέρει καλά το «T-Center» αλλά και τους παίκτες που θα βρει απέναντί του. Όπως τον Ντίνο Μήτογλου με τον οποίο «κοντράρεται» εδώ και τρία χρόνια στις προπονήσεις των «πρασίνων», τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και φυσικά και τον... μεγάλο του αντίπαλο στα ντέρμπι των «αιωνίων», Κώστα Παπανικολάου.

Απέναντι στην Πορτογαλία ο Χουάντσο αγωνίστηκε για 21:52, πήρε μόλις μια προσπάθεια εντός παιδιάς στην οποία και ευστόχησε (1/1 τρίποντο) ενώ είχε «γεμάτη» παρουσία με 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ και 1 λάθος. Αν και η Ισπανία έχασε το ματς και οι περισσότεροι συμπαίκτες είχαν αρνητικό πρόσημο στο +/- της παρουσίας τους στο παρκέ όπως για παράδειγμα οι Γκονζάλεθ (-23), Ντε λα Ρέα (-20), Πραντίγια (-19), Μπίλι Ερνανγκόμεθ (-7), εκείνος είχε θετικό πρόσημο (+7). Δείγμα και της επιρροής του μέσα στο παιχνίδι.

Αντίθετα, σε κακό φεγγάρι βρίσκεται ο κατά έναν χρόνο μεγαλύτερος αδερφός του, Μπίλι. Δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Κάτι που φάνηκε από την τελευταία του χρονιά στην Μπαρτσελόνα (5.6π., 3.8ριμπ., 1.1λ.) αλλά και στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία όπου είχε 7 πόντους με 2/6 σουτ, 2 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 20:05. Πάντως να σημειωθεί ότι στάθηκε άτυχος, καθώς αποχώρησε προσωρινά μετά από χτύπημα στο μάτι και χρειάστηκε να μεταβεί στα αποδυτήρια. Βέβαια δεν τίθεται θέμα ανησυχίας για τη «φούρια ρόχα»...

Μπριθουέλα, Πάρα, Καρντένας: Η βοήθεια από τη... Βαρκελώνη και ο πρώην «Περιστεριώτης»

Η τριάδα που ξεχώρισε στο τελευταίο ματς της Ισπανίας ήταν οι Μπριθουέλα, Καρντένας και Πάρα.Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ισπανίας με 19 πόντους και αποτέλεσε μία από τις βασικές επιθετικές σταθερές της ομάδας του Τσους Ματέο. Αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ο Μπριθουέλα ότι μπορεί δημιουργήσει προβλήματα στις αντίπαλες ομάδες και δη στην Ελλάδα: Γρήγορος, με εξαιρετικό σουτ, ικανότητα να επιτεθεί μετά από close-out και μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν βρει ρυθμό. Αν μη τι άλλο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να «σπάσει» κλειστές άμυνες.

Μιας και αναφέραμε την Μπαρτσελόνα, αισθητή έκανε την παρουσία του ο Ζοέλ Πάρα, ο οποίος είχε άλλους 17 πόντους με 6/6 δίποντα αλλά με μόλις 1/6 τρίποντα. Όμως το να παίρνει κάποιος 12 προσπάθειες, σίγουρα κρατάει ακόμα περισσότερο σε εγρήγορση την προσοχή της ελληνικής ομάδας. Βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό και αφορά τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Τον πρώην παίκτη της Ρεάλ, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και έναν χρόνο στο NBA και δη στους Μπόστον Σέλτικς. Αν και περιμένει πολλά ο Ματέο από εκείνον τον οποίο και γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στη Μαδρίτη, εκείνος έμεινε στα... πολύ ρηχά με μόλις 1/4 σουτ σε 23 λεπτά. Δύσκολα να επαναλάβει μια τόσο κακη΄εμφάνιση.

Ο παίκτης ωστόσο που έκλεψε την παράσταση και τον οποίο γνώρισε το ελληνικό μπάσκετ από την θητεία του στο Περιστέρι, δεν είναι άλλος από τον Αλβάρο Καρντένας. Στην εν Ελλάδι καριέρα του είχε 10,8 πόντους και 4,9 ασίστ ανά αγώνα στη Stoiximan GBL, γεγονός που του «σφράγισε» το εισιτήριο της επιστροφής στην πατρίδα του, υπογράφοντας συμβόλαιο στην Euroleague και δη στην Βαλένθια έως το 2028! Η Ελλάδα, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει έναν παίκτη που γνωρίζει από πρώτο χέρι το ελληνικό μπάσκετ. Και το σημαντικότερο; Έρχεται στην Αθήνα μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Στην ήττα από την Πορτογαλία μέτρησε 18 πόντους όντως ο δεύτερος σκόρερ της «ρόχα» πίσω από τον Μπριθουέλα και έχοντας 4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος σε 23 λεπτά.

Αντάι Μάρα: Το μεγάλο ισπανικό project των 221 εκατοστών

Το next big thing του Ισπανικού μπάσκετ βλέπει τον κόσμο από τα 2.21 μέτρα κα ονομάζεται Αντάι Μάρα. Ο 21χρονος σέντερ είναι γεννημένος στη Σαραγόσα, έχει παίξει μπάσκετ στην ομάδα της πόλης του από το 2021 έως και το 2023 ενώ στο μεσοδιάστημα είχε δοθεί και δανεικός σε ομάδες όπως η Ουέσκα και η Ολιβαρ. Όμως το 2023 έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό του διάσημου UCLA ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο Μίσιγκαν με το οποίο κατέκτησε και το κολεγιακό πρωτάθλημα έχοντας κατά μέσο όρο 12.1 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 67% στα δίποντα.

Αποτέλεσμα; Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να τον επιλέξουν στο draft του περασμένου Ιουνίου στο νούμερο «12» και να ετοιμάζεται για το μεγάλο του βήμα στο NBA. Ο Τσους Ματέο αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία σε αυτό το «παράθυρο» και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Και τι... ντεμπούτο; Στα 19 λεπτά που αγωνίστηκε απέναντι στην Πορτογαλία, ο Μάρα είχε 12 πόντους με 3/8 δίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 τάπες και 1 λάθος. Αν μη τι άλλο έδειξε ότι το μέλλον του ανήκει, προσθέτοντας ένα νέο... υπερόπλο στην εθνική του ομάδα. Σίγουρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του στο «T-Center» και στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάδα.

Εν κατακλείδι η Ισπανία βρίσκεται σε μετάβαση, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει ποιότητα και να έχει ξεκάθαρη ταυτότητα στο παιχνίδι της. Διαθέτει εμπειρία με μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες από την Euroleague και το NBA, ενώ έχει προσθέσει το τελευταίο διάστημα και περίσσια φρεσκάδα. Αυτήν την στιγμή βρίσκεται στο 5-2, έχοντας γνωρίσει ήττες από την Γεωργία στην Α' φάση των Προκριματικών και την πρόσφατη από την Πορτογαλία. Όσο πρόκληση είναι για την ελληνική ομάδα το ματς με τη «ρόχα» άλλο τόσο είναι και για την Ισπανία... Και αν νιώθει πολύ πιο άνετα σε σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με την πρόκριση στα παρκέ του Κατάρ.