Καλάθης: «Κάθε φορά που φοράω τη φανέλα εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Νικ Καλάθη στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας.

Η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει της Ισπανίας στη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ με 108-106 στην παράταση βγάζοντας ψυχή.

Ο Νικ Καλάθης ήταν από τους διακριθέντες της αναμέτρησης με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ και μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι που εξελίχθηκε σε... θρίλερ.

Αναλυτικά

«Τρομερό ματς, τρομερή ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους οπαδούς. Ήταν ξανά στο πλευρό μας, όπως πάντα. Ήταν δύσκολο ματς, αν χάναμε μάλλον θα γνωρίζαμε τον αποκλεισμό. Όλοι έκανaν το step-up, έδειξαν χαρακτήρα. Στην τέταρτη περίοδο κολλήσαμε λίγο, άλλαξαν άμυνα και μας δυσκόλεψαν. Είναι πάντα δύσκολο να κερδίσεις στην παράταση, ειδικά αν πιστεύεις ότι θα κερδίσεις στην τέταρτη περίοδο. Όλοι πάλεψαν. Η Ισπανία είναι τρομερή ομάδα, έδειξε χαρακτήρα. Ελπίζω η νίκη να μας δώσει ώθηση.

Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πέθαινα στο παρκέ. Στο τελευταίο σουτ έκανα μερικά λάθη. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα στην άμυνα, ο Μπριθουέλα έβαλε μεγάλα σουτ, στο τέλος όμως κατάφερα να τον δυσκολέψω και δούλεψε για μας. Είναι τιμή μου να παίζω για την Εθνική, κάθε φορά που φοράω τη φανέλα εκπροσωπώ την οικογένειά μου, κυρίως τον παππού μου που σήμαινε πολλά για μένα. Δεν μπορώ να σας πω ότι τρώω καλά ή έχω καλή διατροφή, όμως είμαι ευλογημένος που έχω τέτοια ενέργεια από μικρός. Ακόμη νιώθω ότι είμαι σε καλή κατάσταση, δεν με έχουν επηρεάσει τόσο τα χρόνια ακόμη».