Ο Εβάν Φουρνιέ που απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα ζήτησε βοήθεια από τον κόσμο για την καλύτερη φέτα στο Παρίσι.

Τις ελληνικές συνήθειες δεν τις αφήνει ούτε τώρα που βρίσκεται στο Παρίσι ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού που λατρεύει την ελληνική κουζίνα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα μήνυμα που είχε αποδέκτες τους Έλληνες φίλους του. Την ίδια στιγμή παραμένει ανοικτό το θέμα του Τόμας Γουόκαπ, καθώς η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέρριψε και τη νέα πρόταση της Ντουμπάι.

«Έλληνες φίλοι μου, σοβαρή ερώτηση. Πού μπορώ να βρω την καλύτερη φέτα στο Παρίσι; Σε κατάστημα ή με αποστολή, δεν με νοιάζει», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji που χαμογελάει.

Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε μεγάλη απήχηση άμεσα και η αλήθεια είναι πως του προτάθηκαν αρκετά ελληνικά καταστήματα και delicatessen στο Παρίσι, όπου μπορεί να προμηθευτεί την αγαπημένη του φέτα.