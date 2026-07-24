Φουρνιέ: Γιατί ζήτησε βοήθεια από Έλληνες στο Παρίσι
Τις ελληνικές συνήθειες δεν τις αφήνει ούτε τώρα που βρίσκεται στο Παρίσι ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού που λατρεύει την ελληνική κουζίνα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα μήνυμα που είχε αποδέκτες τους Έλληνες φίλους του. Την ίδια στιγμή παραμένει ανοικτό το θέμα του Τόμας Γουόκαπ, καθώς η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέρριψε και τη νέα πρόταση της Ντουμπάι.
«Έλληνες φίλοι μου, σοβαρή ερώτηση. Πού μπορώ να βρω την καλύτερη φέτα στο Παρίσι; Σε κατάστημα ή με αποστολή, δεν με νοιάζει», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji που χαμογελάει.
Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε μεγάλη απήχηση άμεσα και η αλήθεια είναι πως του προτάθηκαν αρκετά ελληνικά καταστήματα και delicatessen στο Παρίσι, όπου μπορεί να προμηθευτεί την αγαπημένη του φέτα.
My 🇬🇷 friends, serious question.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 24, 2026
Where can I find the best feta in Paris. 🤣
In store or shipping I dont care.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.