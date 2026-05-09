Final Four 2026: Οι αθλητές ΑμεΑ στο επίκεντρο των παράλληλων εκδηλώσεων

H Οργανωτική Επιτροπή του Final Four EuroLeague ΑΘΗΝΑ 2026 ανακοίνωσε τη συνεργσία με την ΟΣΕΚΑ.

Οι αθλητές ΑμεΑ θα έχουν σημαντικό ρόλο στις εκδηλώσεις του Final Four, καθώς μετά τη συνάντηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Final Four, συμφωνήθηκε πως το μπάσκετ με αμαξίδιο θα έχει ενεργή παρουσία στην κεντρική σκηνή της Fan Zone στο Ζάππειο.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Οι αθλητές ΑμεΑ στο επίκεντρο των παράλληλων εκδηλώσεων της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four EuroLeague ΑΘΗΝΑ 2026

Συνάντηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του F4 της Αθήνας με την ΟΣΕΚΑ

Μετράμε αντίστροφα για το τζάμπολ του Final Four της EuroLeague.

Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή της Αθήνας — μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει θέσει ως κεντρικό άξονα της διοργάνωσης τη συμπερίληψη. Όχι ως μια γενική έννοια, αλλά ως μια συνειδητή και ουσιαστική επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρός της, Δημήτρης Φραγκάκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, Χρήστο Καλούδη, και από κοινού διαμόρφωσαν το πλαίσιο συνεργασίας και συμμετοχής.

Το μπάσκετ με αμαξίδιο - όπως και άλλοι αθλητές ΑμεΑ - θα έχει ενεργή παρουσία στην κεντρική σκηνή της Fan Zone στο Ζάππειο, με αγώνες επίδειξης και δράσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική του αθλήματος.

«Η συμμετοχή των αθλητών με αμαξίδιο είναι αυτονόητο μέρος μιας διοργάνωσης αυτού του επιπέδου. Το Final Four δεν είναι μόνο

αγωνιστικό γεγονός, αλλά μια ανοιχτή γιορτή που εκφράζει τον σύγχρονο ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία. Τα μηνύματα πουστέλνουν στην κοινωνία τα μέλη της ΟΣΕΚΑ με τη συμμετοχή τους στους αγώνες, είναι μείζονος σημασίας, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά ως γενικότερη στάση ζωής» δηλώνει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής, Δημήτρης Φραγκάκης.

«Ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή και προσωπικά τον κ. Φραγκάκη για την πρόσκληση. Στο πρόσωπό του, το μπάσκετ με αμαξίδιο βρήκε έναν ουσιαστικό σύμμαχο στην προσπάθεια εξωστρέφειας της ΟΣΕΚΑ. Συμμετέχουμε με ενθουσιασμό και καλούμε τον κόσμο στην Fan Zone να γίνει μέρος αυτής της γιορτής, μέρος αυτής της ιστορικής φιλοξενίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Αθήνα και την Αττική», τόνισε από την πλευρά του ο Χρήστος Καλούδης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ FINAL FOUR EUROLEAGUE ΑΘΗΝΑ 2026