Ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά για το μας με τον Ολυμπιακό, όμως το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει γεμάτο.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί την επομένη της ήττας από την ΑΕΚ με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και σήκωσαν... μανίκια ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε στη διάθεσή του οκτώ ποδοσφαιριστές, αφού οι Κάτρης και Σάντσες συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό έκαναν θεραπεία.

Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.