Η αποστολή της Βαλένθια αναχώρησε από το ξενοδοχείο με κατεύθυνση το Telekom Center Athens για το Game 4 με τον Παναθηναϊκό (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), έχοντας ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Game 4 της προημιτελικής σειράς των playoffs (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), με στόχο την τρίτη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της EuroLeague, εκεί όπου βρίσκονται ήδη ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί θέλουν τη νίκη ώστε να φέρουν τη σειρά πίσω στη Roig Arena και να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Game 5.

Η αποστολή της Βαλένθια αναχώρησε από το ξενοδοχείο με κατεύθυνση το Telekom Center Athens για το Game 4 με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ισχυρή αστυνομική συνοδεία.