Ο Ολυμπιακός έμαθε το βράδυ της Παρασκευής (8/5) τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός περίμενε... καρτερικά τις τελευταίες ημέρες τον αντίπαλό του στο Final Four της Αθήνας έχοντας «καθαρίσει» με «σκούπα» και 3-0 νίκες την Μονακό στα Playoffs της Euroleague.

Συγκεκριμένα θα προέκυπτε από το «ζευγάρι» μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Ζάλγκιρις. Ύστερα από τα τρία πρώτα ματς της σειράς το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ της τουρκικής ομάδας, η οποία κατάφερε να «τελειώσει» τη δουλειά και να παρει το εισιτήριο για το Final Four.

Στο Game 4 κατάφερε να κάνει το «break» της έδρας στο Κάουνας και να πάρει τη πρόκριση στο Final Four με 3-1 νίκες. Εκεί την περιμένει εδώ και μερικές ημέρες ο Ολυμπιακός σχηματίζοντας τον έναν ημιτελικό της τελικής φάσης της διοργάνωσης.